Зеленский назвал три способа записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19

Владимир Зеленский / УНИАН

Процесс вакцинации жителей Украины от коронавируса COVID-19 начнется в феврале нынешнего года, а запись в очередь будет производиться через специальный сайт, мобильное приложение Дія либо через семейного врача. С таким заявлением в рамках селекторного совещания 8 февраля выступил президент Украины Владимир Зеленский.

"Каждой категории населения должно быть легко записаться на вакцинацию, узнать четко дату и место, когда они могут получить прививку. Правительство должно открыто и прозрачно коммуницировать относительно очереди", — сказал он.

Как сообщают чиновники из Офиса президента, органы власти активнейшим образом готовятся к началу вакцинации от COVID-19. В частности, на данный момент отработан вопрос соблюдения холодовой цепи (что крайне необходимо для хранения и транспортировки вакцин).

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