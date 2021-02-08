Зеленский назвал три способа записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19

По словам руководителя Украины, жителям страны предложат сразу несколько способов для того, чтобы оформить очередь на вакцинацию от коронавируса.
Процесс вакцинации жителей Украины от коронавируса COVID-19 начнется в феврале нынешнего года, а запись в очередь будет производиться через специальный сайт, мобильное приложение Дія либо через семейного врача. С таким заявлением в рамках селекторного совещания 8 февраля выступил президент Украины Владимир Зеленский.
"Каждой категории населения должно быть легко записаться на вакцинацию, узнать четко дату и место, когда они могут получить прививку. Правительство должно открыто и прозрачно коммуницировать относительно очереди", — сказал он.
Как сообщают чиновники из Офиса президента, органы власти активнейшим образом готовятся к началу вакцинации от COVID-19. В частности, на данный момент отработан вопрос соблюдения холодовой цепи (что крайне необходимо для хранения и транспортировки вакцин).
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Напомним, ранее сообщалось:
- Президент Владимир Зеленский детально объяснил, как и какой вакциной будет проводиться вакцинация от коронавируса в Украине.
- По словам руководителя государства, Украина ожидает поставки вакцин от COVID-19 производства фармацевтических компаний Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa и Novavах.
- Кроме того, президент Зеленский в очередной раз заявил о том, что официальный Киев ни в коем случае не планирует закупать российскую вакцину Спутник V.