Сегодня Зеленский проводит форум, на который согнали кучу силовиков

Для обеспечения безопасности форума Зеленсого согнали кучу силовиков / соцсети

8 февраля в Киеве начался Всеукраинский форум "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы". Выступил президент Владимир Зеленский, также приглашены представители ВОЗ, Евросоюза, чиновники и эксперты. Под здание КВЦ Парковый, где проводят мероприятие, с самого утра согнали силовиков.

Как сообщается на сайте форума, на протяжении трех дней участники обсудят вопросы, посвященные борьбе с пандемией COVID-19 и ее последствиями. Мероприятие будет транслироваться в режиме онлайн, а некоторые спикеры выступят в формате видеоконференции

Украинцы могут задать вопросы участникам форума на сайте и страницах мероприятия в соцсетях.

Отметим, в режиме онлайн выступит генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Среди приглашенных зарубежных участников: глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, главный советник гендиректора Всемирной организации торговли Тим Йенд, посол Эстонии Каимо Кууск, директор медийной программы USAID в Украине Джиллиан МакКормак, глава представительства ЮНИСЕФ Лотта Сильвандер и др.

От Украины выступят премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина, глава Минздрава Максим Степанов, глава МИД Дмитрий Кулеба, министр образования Сергей Шкарлет, министр культуры Александр Ткаченко, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, первый замглавы ВР Руслан Стефанчук.

Как сообщает в своем Telegram-канале Ольга Шарий, с самого утра возле форума дежурят сотни силовиков.

Добавим, сегодня какую-то акцию под КВЦ Парковый организовывает оппозиция. Туда же пришли представители Нацкорпуса.

Радикалы под "Парковым" кричат "Путин - х...ло".

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