Зеленский обратился к украинцам с просьбой

Президент призвал украинцев поделиться с ним, что их волнует в вопросах вакцинации и коронавируса.
В понедельник, 1 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 8 по 10 февраля в Киеве состоится Всеукраинский форум "Украина 30". Он призвал украинцев задать вопросы чиновникам и экспертам, которые примут участие в форуме.
Как сообщил Зеленский в своем Instagram, на форуме будут обсуждаться разные вопросы, в том числе и то, как нам выйти победителями в необычной битве с COVID-19.
Также Зеленский уточнил, что обсудят масштабную вакцинацию и то, сможет ли она изменить ситуацию и вернуть человечеству свободу.
"А что вас волнует в этой теме? Пишите в комментариях – это точно поможет форуму стать полезным", - обратился президент к украинцам.
Вакцина от коронавируса для украинцев – о чем сообщалось ранее:
- 30 декабря 2020 года в Министерстве здравоохранения сообщили о подписании договора с китайской компанией Sinovac Biotech о поставках вакцины от коронавируса. Киев должен получить 1,9 млн доз препарата. Примечательно, что вакцина из КНР пока не прошла третий этап клинических исследований.
- 29 января президент Украины Владимир Зеленский подписал важный закон, который дает возможность начать вакцинацию от коронавируса, а также разрешает регистрацию COVID-вакцин в экстренном режиме
- 30 января главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина получит вакцину Pfizer/BioNTech в рамках глобального механизма COVAX в феврале. По его словам, наша страна получит 117 тысяч доз вакцины.
Автор: Адриана Бубновская