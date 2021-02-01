Зеленский обратился к украинцам с просьбой / Офис президента

В понедельник, 1 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 8 по 10 февраля в Киеве состоится Всеукраинский форум "Украина 30". Он призвал украинцев задать вопросы чиновникам и экспертам, которые примут участие в форуме.

Как сообщил Зеленский в своем Instagram, на форуме будут обсуждаться разные вопросы, в том числе и то, как нам выйти победителями в необычной битве с COVID-19.

Также Зеленский уточнил, что обсудят масштабную вакцинацию и то, сможет ли она изменить ситуацию и вернуть человечеству свободу.

"А что вас волнует в этой теме? Пишите в комментариях – это точно поможет форуму стать полезным", - обратился президент к украинцам.

Вакцина от коронавируса для украинцев – о чем сообщалось ранее: