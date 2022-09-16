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Зеленский назвал условие сокращения западных поставок оружия Украине

16 сентября 2022, 22:00

Президент Украины отметил, что территориальные достижения Украины поразили другие страны.

Зеленский, ВСУ, Харьковская область
Зеленский назвал условие сокращения поставок западного вооружения / Коллаж Офис президента, Telegram-канал В. Залужного

Украинские западные партнеры могли бы в скором времени сократить поставки вооружения, если бы наша страна не начала контрнаступление, сообщил глава государства Владимир Зеленский в интервью для издания Reuters.

"Я считаю, что это (контрнаступление - ред.) очень важный шаг, который повлиял или повлияет на решения некоторых других стран", - сказал он.

Президент Украины также отметил, что территориальные достижения Украины поразили другие страны.

Кроме того, журналисты спросили президента, есть ли у него возможность расслабиться на 205 день войны.

"Я бы очень хотел, чтобы россияне расслабились", - ответил он.

Глава государства приветствовал быстрое контрнаступление Украины, но отверг любые предположения о том, что война приближается к своего рода финальной фазе и вскоре может закончиться.

"Пока рано говорить об окончании этой войны", - подчеркнул президент Украины.

"Мы хотели бы больше помощи от Турции, мы хотели бы больше помощи от Южной Кореи. Больше помощи от арабского мира. Из Азии", - сказал президент.

Также Зеленский заявил об "определенных психологических барьерах" в Германии для поставок оружия Украине. Причиной этого ее нацистское прошлое.

Наступление ВСУ на Харьковщине

Ранее сообщалось, что украинские военные пошли в мощное контрнаступление на Харьковщине. Из-за этого оккупанты в панике бегут из Купянска и объявили Волчанск "столицей" оккупированных территорий области.

В разведке Минобороны Великобритании ранее подчеркивали, что освобождение армией Украины Купянска станет серьезным ударом для России. Город расположен на логистических путях снабжения российской группировки на Донбассе.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж подчеркнул, что Купянск на Харьковщине был для России очень важной логистической точкой. Город нужен был оккупантам как для удержания своих позиций, так и для развития дальнейшего наступления. Освобождение Купянска и Изюма лишает россиян перспектив для проведения успешных военных операций.

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