Зеленский о снятии санкций с Северного потока-2: "Это будет проигрыш США и лично Байдена"

Зеленский прокомментировал вопрос снятия санкций с СП-2 / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что снятие санкций США и достройка газопровода "Северный поток-2" будет большой геополитической победой России и угрозой для Украины.

Так он прокомментировал грядущую встречу между лидерами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. Трансляция большой пресс-конференции доступна на официальной странице Зеленского в Facebook.

"Я считаю, что большой риск, что они могут надавить на Соединенные Штаты или у них будут какие-то договоренности, и снять санкции с Северного потока. Там почти 95% построено, и 5% всего осталось. Я считаю, что это будет проигрыш США, я считаю, что это будет проигрыш личный президента Байдена. Это говорю откровенно, это будет серьезная геополитическая победа Российской Федерации и новое перераспределение сил и влияния", - заявил Зеленский.

Зеленский допускает, что Джо Байден может пойти на снятие санкций в рамках так называемого "большого размена".

"Это большая проблема", - сказал он.

Снятие санкций США с Северного потока-2

19 мая государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что отказ от санкций против Nord Stream 2 AG, который является оператором Северного потока-2, в интересах США.

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"В национальных интересах США приостановить выполнение санкций против Nord Stream 2 AG, его главы Маттиаса Варнига и корпоративных работников Nord Stream 2 AG", - сказал он.

Ранее американское информагентство Axios со ссылкой на свои источники сообщило о том, что Госдеп США, который должен предоставить Конгрессу доклад по санкциям против СП-2, планирует отказаться от ограничений в отношении компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG и ее генерального директора Матиаса Варнига. Причиной журналисты назвали намерения Белого дома наладить отношения с ФРГ.

При этом издание Politico со ссылкой на собственные источники акцентировало внимание на том, что США готовы ввести новые санкции против четырех кораблей, которые задействованы в строительстве Северного потока-2.

Позже глава МИД Германии Хайко Маас подтвердил, что Вашингтон отказался от санкций против Nord Stream 2 и гендиректора компании Матиаса Варнига, который является немецким гражданином.

Экономист Андрей Илларионов ранее заявлял, что Германии и Европе выгодно, чтобы газ шел не транзитом через Украину, а напрямую через трубопровод Северный поток-2. По его словам, это поможет Берлину сэкономить деньги и время на переговоры и с Путиным, и с Киевом.