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Зеленский объяснил скандал со справками для военнообязанных и назвал причину

6 июля 2022, 17:23

Никаких недоразумений с военными и Генштабом нет, подчеркнул глава государства.

Зеленский
Владимир Зеленский / Скриншот Офис президента

Президент Владимир Зеленский прокомментировал скандал, который возник после заявления Генерального штаба Вооруженных сил Украины о порядке перемещения по стране военнообязанных в условиях военного времени.

Как подчеркнул он на совместном с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином брифинге, решение об ограничении передвижения для военнообязанных по территории страны было принято неправильно.

"Относительно вчерашнего решения, сегодня было у нас заседание. В принципе, у нас ежедневно заседания с военными. Сегодня было отдельное дополнительное заседание из-за этого вопроса. Мы разобрались, указали детали вчерашнего решения. Решение должно быть отменено. И официальную информацию вы обязательно получите. Что касается этого решения, детали говорят, что оно принято неправильно, есть согласование на сегодняшнем заседании по этому решению", - сказал он.

Вместе с тем глава государства обратил внимание на то, что никаких недоразумений с военными и Генштабом из-за этого нет.

"Никакого недоразумения у нас нет. У нас война, мы должны работать одной командой. Мы так и работаем. Если есть какая-то несогласованность, то надо исправлять эти ошибки, они мелкие, по сравнению с той прочностью, которую демонстрирует наше государство, народ Украины, ВСУ. Ошибки надо исправлять, вот и все", - добавил Зеленский.

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Скандал со справками для военнообязанных

В Украине разгорелся настоящий скандал после того, как во вторник стало известно, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины разработал порядок предоставления разрешения на выезд военнообязанным во время военного положения.

Как говорилось в сообщении Генштаба, для выезда за пределы своей области они должны будут получить разрешение в территориальных центрах комплектования. Такое разрешение будет действовать 30 суток, а в дальнейшем его снова можно будет получить в ТЦК.

Позднее появилось уточнение, согласно которому, если человек выезжает за пределы области, он должен прибыть к руководителю ТЦК, уточнить свои данные и получить такое разрешение.

При этом такое разрешение будет действовать 30 суток, а в дальнейшем такое разрешение снова можно будет получить в ТЦК.

На ситуацию отреагировал президент Владимир Зеленский. Он поручил высшему военному руководству страны доложить ему о порядке выдачи т.н. "разрешений", для военнообязанных, призывников и резервистов.

Позднее группа народных депутатов предложила законодательно уточнить порядок выезда призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства в пределах Украины.

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