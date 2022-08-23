Зеленский отреагировал на слухи об отставке Залужного

4 марта 2022 года Зеленский своим указом присвоил Залужному звание генерала.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не планирует переводить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на другую должность. Об этом президент сказал в ходе пресс-конференции по итогам саммита Крымской платформы.
"Не планирую никуда переводить Залужного. Очень важно, что работают командующие в разных направлениях. Это и Залужный, и Ковальчук (командующий ОК "Юг" Андрей Ковальчук - ред.), и Сырский (командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский - ред.), я не хочу всех называть. Эта команда есть, она работает. Главная оценка (работы - ред.) - мы держимся. Значит - оценка высокая. Когда мы победим, - будет наивысшая оценка", - заявил президент.
Отметим, 27 июля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Валерия Залужного Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины. Он сменил на этом посту Руслана Хомчака.
4 марта 2022 года Зеленский своим указом присвоил Залужному звание генерала.
Война России против Украины
Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее сделал заявление о том, что Украина не пойдет на какие-либо уступки России относительно территорий. Подобный шаг только перенесет войну на будущее. Киев намерен восстановить территориальную целостность в рамках границ Украины на 1991 год.
В Главном управлении разведки предупредили, что на фронтах войны РФ против Украины могут произойти "очень острые события". В частности, Москва пока не готова вывести войска, в то время как ВСУ планируют освобождать все свои территории. Обострение не исключено и ко Дню Независимости.
Президент Владимир Зеленский допустил возможность переговоров Украины и России. Но диалог может состояться лишь в том случае, если Москва заберет свои войска с оккупированных украинских территорий.
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