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Зеленский отреагировал на слухи об отставке Залужного

23 августа 2022, 21:19

4 марта 2022 года Зеленский своим указом присвоил Залужному звание генерала.

Зеленский и Залужный
Зеленский и Залужный / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не планирует переводить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на другую должность. Об этом президент сказал в ходе пресс-конференции по итогам саммита Крымской платформы.

"Не планирую никуда переводить Залужного. Очень важно, что работают командующие в разных направлениях. Это и Залужный, и Ковальчук (командующий ОК "Юг" Андрей Ковальчук - ред.), и Сырский (командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский - ред.), я не хочу всех называть. Эта команда есть, она работает. Главная оценка (работы - ред.) - мы держимся. Значит - оценка высокая. Когда мы победим, - будет наивысшая оценка", - заявил президент.

Отметим, 27 июля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Валерия Залужного Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины. Он сменил на этом посту Руслана Хомчака.

4 марта 2022 года Зеленский своим указом присвоил Залужному звание генерала.

Война России против Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее сделал заявление о том, что Украина не пойдет на какие-либо уступки России относительно территорий. Подобный шаг только перенесет войну на будущее. Киев намерен восстановить территориальную целостность в рамках границ Украины на 1991 год.

В Главном управлении разведки предупредили, что на фронтах войны РФ против Украины могут произойти "очень острые события". В частности, Москва пока не готова вывести войска, в то время как ВСУ планируют освобождать все свои территории. Обострение не исключено и ко Дню Независимости.

Президент Владимир Зеленский допустил возможность переговоров Украины и России. Но диалог может состояться лишь в том случае, если Москва заберет свои войска с оккупированных украинских территорий.

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