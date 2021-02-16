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Зеленский после визита в ОАЭ провел срочное ночное совещание: в чем причина

16 февраля 2021, 06:23
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На встрече присутствовали в том числе министр обороны Андрей Таран и Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

Зеленский, совещание
Зеленский дал 10 дней на расследование причин гибели военных возле Новолуганского / Фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное совещание в аэропорту Борисполь после прилета из Объединенных Арабских Эмиратов. На совещании обсуждалась гибель украинских военных в воскресенье, 14 февраля, в районе Новолуганского на Донбассе.

На встрече присутствовали министр обороны Андрей Таран, Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец и член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Игорь Герасименко. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В ОП отметили, что капитан Александр Войтенко, старший солдат Дмитрий Мироненко и солдат Вячеслав Алексеенко подорвались на пяти минах ТМ-62, установленных в шахматном порядке.

Утром 14 февраля они перемещались для несения службы и двигались вдоль дороги по маршруту. Около 9:30 прогремел взрыв. Скорая помощь прибыла на место, но спасти их не смогли.

Сообщается, что в данный момент рассматриваются три версии подрыва трех украинских военных на мине недалеко от Новолуганского:

  • нарушение правил обращения с боеприпасами и взрывными устройствами;
  • теракт незаконных вооруженных формирований;
  • халатное отношение военных к службе.

"Вопросов и до сих пор остается много. Кто устанавливал мины? Почему о них не были предупреждены наши ребята, которые несли службу на этой территории? Были там указатели, которые предупредили бы о минах? Некоторые данные просто невозможно установить в сутки. Госбюро расследований уже начало расследование", - заявил Зеленский.

Президент акцентировал внимание на необходимости усилить разминирование на Донбассе и дал 10 дней на расследование причин гибели военных.

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Война на Донбассе - о чем ранее писал Главред:

  • 14 февраля на Донбассе украинские военнослужащие подорвались на неизвестном устройстве. В результате взрыва трое бойцов погибли.
  • Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение министру обороны Андрею Тарану и главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку срочно прибыть в зону проведения Операции объединенных сил для установления всех обстоятельств гибели трех украинских военнослужащих на подконтрольной Украине территории Донбасса в районе поселка Новолуганское.
  • Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что на каждый выстрел противника на Донбассе должен быть ответ с украинской стороны.

Владимир Зеленский ОАЭ война на Донбассе новости Украины
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