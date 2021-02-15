На каждый выстрел на Донбассе должен быть ответ с украинской стороны – Кравчук

Леонид Кравчук / Главред

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что на каждый выстрел противника на Донбассе должен быть ответ с украинской стороны.

"Стреляют на Донбассе? Стреляют. Убивают? Убивают. Мы не можем делать вид и сказать, что мы придерживаемся режима тишины, а они стреляют, а мы вот такие добрые, что мы придерживаемся тишины. На каждый выстрел должен быть ответ", - заявил Кравчук в эфире телеканала ICTV вечером в воскресенье, 14 февраля.

Глава украинской делегации в ТКГ добавил, что "наши недруги в Украине, которые едут в Кремль, для того, чтобы договариваться с Путиным, как мешать Украине строить независимое государство, должны отвечать перед украинским народом и законом".

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Напомним: