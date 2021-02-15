На каждый выстрел на Донбассе должен быть ответ с украинской стороны – Кравчук

Глава украинской делегации в ТКГ прокомментировал ситуацию на Донбассе.
Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что на каждый выстрел противника на Донбассе должен быть ответ с украинской стороны.
"Стреляют на Донбассе? Стреляют. Убивают? Убивают. Мы не можем делать вид и сказать, что мы придерживаемся режима тишины, а они стреляют, а мы вот такие добрые, что мы придерживаемся тишины. На каждый выстрел должен быть ответ", - заявил Кравчук в эфире телеканала ICTV вечером в воскресенье, 14 февраля.
Глава украинской делегации в ТКГ добавил, что "наши недруги в Украине, которые едут в Кремль, для того, чтобы договариваться с Путиным, как мешать Украине строить независимое государство, должны отвечать перед украинским народом и законом".
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Напомним:
- Неделю назад глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук призвал Вооруженные силы Украины зеркально отвечать на обстрелы боевиков.
- По его словам, не нужно ждать, пока кого-нибудь убьют или ранят, "должна быть соответствующая жесткая реакция во всем, иначе они будут понимать, что наши уступки - это признак нашей слабости ".
- 14 февраля на Донбассе украинские военнослужащие подорвались на неизвестном устройстве. В результате взрыва трое бойцов погибли.
- Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение министру обороны Андрею Тарану и главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку срочно прибыть в зону проведения Операции объединенных сил для установления всех обстоятельств гибели трех украинских военнослужащих на подконтрольной Украине территории Донбасса в районе поселка Новолуганское.