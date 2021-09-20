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Зеленский ввел в действие решение СНБО об увеличении расходов на оборону: что дальше

20 сентября 2021, 19:20

Правительство должно принять в 2022 году меры по обеспечению развития сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО.

Владимир Зеленский
Зеленский ввел в действие решение СНБО / Офис президента

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 17 сентября 2021 года, которое предусматривает увеличение объема расходов на обеспечение национальной безопасности и обороны. Соответствующий указ №477/2021 с 20 сентября опубликовано на сайте главы государства.

Согласно документу, Кабинет Министров в бюджетной декларации на 2022-2024 годы должен предусмотреть расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объеме не менее 5,95% от объема ВВП для сектора безопасности и обороны.

Также в решении СНБО указано, что правительству необходимо принять в 2022 году меры по обеспечению первоочередного финансирования деятельности субъектов сектора безопасности и обороны по таким приоритетным направлениям, как развитие в соответствии со стандартами НАТО и выполнение Национальной разведывательной программы на 2021 - 2025 годы.

Кроме того, Кабмину нужно проработать вопрос повышения размеров денежного обеспечения военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и полицейских, принять меры по созданию и вступления в 2022 году функциональной способности агентства оборонных технологий и государственного целевого фонда развития оборонного-промышленного комплекса Украины.

Как ранее сообщал Главред, Кабинет министров Украины одобрил и направил в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2022 года.

Документом предусматривается минимальная зарплата на уровне 6,5 тысяч гривен, минимальная пенсия в размере около 2 тысяч гривен и минималка для врачей до 20 тыс. грн. Стипендия с 1 января должна составить 2 тысячи гривен.

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СНБО Владимир Зеленский новости Украины Госбюджет-2022
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