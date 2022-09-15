Зеленского осмотрели врачи: президент Украины попал в ДТП в Киеве

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский попал с кортежем в ДТП в Киеве.

Как сообщил в Facebook пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, по его словам, автомобиль президента столкнулась "легковой" машиной.

"Медики, сопровождающие главу государства, предоставили водителю легковушки неотложную помощь и передали карете скорой", - рассказал Никифоров.

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Он отметил, что президента осмотрел врач, серьезных повреждений не обнаружено. Все обстоятельства ДТП выяснят правоохранители.

Приезд Зеленского в Изюм

14 сентября в освобожденный силами обороны Украины Изюм Харьковской области прибыл президент Владимир Зеленский. Над городом украинские военные подняли государственный флаг. Присутствовавшие почтили минутой молчания героев Украины, погибших в боях с российскими оккупантами.

На своей странице в социальной сети Facebook 25-я Отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада, которая участвовала в освобождении города, в среду, 14 сентября, сообщила о визите главы государства в освобожденный Изюм на Харьковщине и опубликовала фотографии.

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