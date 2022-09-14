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Зеленский прибыл в Изюм – ВСУ в освобожденном городе подняли флаг Украины

14 сентября 2022, 13:40

Присутствующие почтили минутой молчания память погибших защитников Украины.

Зеленский в Изюме
Президент Зеленский и бойцы ВСУ в Изюме / facebook.com/dshv25opdbr

В освобожденный силами обороны Украины Изюм Харьковской области прибыл президент Владимир Зеленский. Над городом украинские военные подняли государственный флаг. Присутствовавшие почтили минутой молчания героев Украины, погибших в боях с российскими оккупантами.

На своей странице в социальной сети Facebook 25-я Отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада, которая участвовала в освобождении города, в среду, 14 сентября, сообщила о визите главы государства в освобожденный Изюм на Харьковщине и опубликовала фотографии.

Видео дня

В городе провели торжественную церемонию поднятия государственного флага Украины.

Зеленский в Изюме
В Изюме прошла церемония поднятия флага Украины / facebook.com/dshv25opdbr
Зеленский в Изюме
В Изюме прошла церемония поднятия флага Украины / facebook.com/dshv25opdbr
Зеленский в Изюме
В Изюме прошла церемония поднятия флага Украины / facebook.com/dshv25opdbr
Зеленский в Изюме
В Изюме прошла церемония поднятия флага Украины / facebook.com/dshv25opdbr
Зеленский в Изюме
В Изюме прошла церемония поднятия флага Украины / facebook.com/dshv25opdbr

Присутствующие почтили память погибших украинских героев минутой молчания.

В городе провели торжественную церемонию поднятия государственного флага Украины. Присутствующие почтили память погибших украинских героев минутой молчания.

"Сегодня в освобожденном украинскими десантниками Изюме, подняли флаг Украины!

В торжествах приняли участие Президент Украины Владимир Зеленский, заместитель Министра обороны Анна Маляр, представители ВСУ и других силовых подразделений, которые несколько дней назад освободили город отт российских оккупантов.

Присутствовавшие почтили память погибших защитников минутой молчания, далее Президент Украины поблагодарил воинов за освобожденные украинские земли и в торжественной обстановке подняли украинский флаг над городским советом! Изюм – это Украина! Слава Вооруженным Силам Украины!" – подчеркивается в сообщении бригады ВСУ.

Освобождение Изюма армией Украины

Командир батальона Свобода Петр Кузик 10 сентября сообщил, что в связи с контрнаступательной операцией армии Украины войска России бегут с оккупированного Изюма. Другой боец ВСУ, Тарас Березовец, отмечал, что украинские военные приближаются к возвращению города под контроль Киева.

Вечером 25-я Отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада опубликовала видео, как бойцы ВСУ зашли в Изюм. На въезде оборудовали украинский блокпост. В городе появились флаги Украины.

Бойцы добровольческого батальона "Карпатська Січ" 11 сентября подняли флаг Украины над городским советом Изюма. Позже официально сообщили, что город освобожден украинскими военным.

Смотрите видео ТСН - Зеленский посоветовал войскам России сдаться

Другие новости:

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