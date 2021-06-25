Жара отступает: погода в Украине будет более лояльной

Синоптик прогнозирует незначительный спад температуры. Однако страну снова постигнут дожди с грозами.
Аномальная жара в Украине продержится еще недолго. Уже на выходных в стране ожидается более умеренная температура.
Синоптик Наталья Диденко опубликовала прогноз погоды, из которого следует, что следующая неделя начнется с частичного похолодания. Ожидается +24+30 градусов.
В субботу на Западе страны, а также в Житомирской и Винницкой областях воздух прогреется максимум до +30 градусов.
Однако по всей остальной территории еще будет фиксироваться эффект "атмосферной сковородки" - ожидается +30, +37 градусов.
В воскресенье, 27 июня, жара постигнет только Луганщину.
Кроме этого, на выходных синоптик прогнозирует наступление в Украину холодного атмосферного фронта из запада на восток. Так, температура воздуха будет колебаться от +37 до +23 градусов.
В некоторых регионах возможны дожди с грозами, которые вероятно пройдут с сильными ливнями и градом.
Исходя из этого Диденко не исключает вероятность смерчей.
В частности, грозы пройдут 26 июня практически по всей территории страны, кроме Востока.
А вот в воскресенье, ливни снова затронут Днепр.
Что касается столицы, что в субботу в Киеве ожидается +33, а второй день выходных будет более лояльным - +27 градусов. Однако местами прогнозируют дождь и грозы.
Погода в Украине летом 2021 - о чем сообщал Главред:
Синоптик назвал сроки надвигающейся на Украину аномалии. Спад жары в Украине будет временным. Ему на смену придет повышение температуры.
Синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на июль 2021 и отметил, что месяц будет жарким. Столбики термометров поднимутся выше +30 градусов.
Также Наталья Диденко спрогнозировала, когда в Украину придет похолодание. Жара в Украине будет всю неделю, а позже стоит ждать значительного похолодания.