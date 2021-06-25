Жара отступает: погода в Украине будет более лояльной

В Украине ожидается спад температуры / Фото pixaby

Аномальная жара в Украине продержится еще недолго. Уже на выходных в стране ожидается более умеренная температура.

Синоптик Наталья Диденко опубликовала прогноз погоды, из которого следует, что следующая неделя начнется с частичного похолодания. Ожидается +24+30 градусов.

В субботу на Западе страны, а также в Житомирской и Винницкой областях воздух прогреется максимум до +30 градусов.

Однако по всей остальной территории еще будет фиксироваться эффект "атмосферной сковородки" - ожидается +30, +37 градусов.

В воскресенье, 27 июня, жара постигнет только Луганщину.

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Кроме этого, на выходных синоптик прогнозирует наступление в Украину холодного атмосферного фронта из запада на восток. Так, температура воздуха будет колебаться от +37 до +23 градусов.

В некоторых регионах возможны дожди с грозами, которые вероятно пройдут с сильными ливнями и градом.

Исходя из этого Диденко не исключает вероятность смерчей.

В частности, грозы пройдут 26 июня практически по всей территории страны, кроме Востока.

А вот в воскресенье, ливни снова затронут Днепр.

Что касается столицы, что в субботу в Киеве ожидается +33, а второй день выходных будет более лояльным - +27 градусов. Однако местами прогнозируют дождь и грозы.

Погода в Украине летом 2021 - о чем сообщал Главред:

Синоптик назвал сроки надвигающейся на Украину аномалии. Спад жары в Украине будет временным. Ему на смену придет повышение температуры.

Синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на июль 2021 и отметил, что месяц будет жарким. Столбики термометров поднимутся выше +30 градусов.

Также Наталья Диденко спрогнозировала, когда в Украину придет похолодание. Жара в Украине будет всю неделю, а позже стоит ждать значительного похолодания.