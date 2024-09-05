Жданов назвал главную опасность для ВСУ в Курской области

Украинские военные уже сейчас создают систему опорных пунктов или узлов обороны, но делают это в глубине контролируемой территории.

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Жданов объяснил, почему враг не может остановить наступление ВСУ на Курщине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот, deepstatemap.live

Вооруженные силы Украины продолжают операцию в Курской области РФ. Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов объяснил, в чем секрет Сил обороны Украины и предупредил о рисках.

По словам Жданова, "очень важно, чтобы наш Генштаб не переиграл сам себя".

"Нужно чётко отслеживать возможности расширения подконтрольной нам там территории и зоны боевых действий. Постоянно нужно смотреть и отвечать себе на вопрос о том, можем ли мы удержать эту территорию. Нужно быть готовыми в любой момент остановиться и рыть окопы, причём рыть очень быстро", - сказал Жданов в интервью Главреду.

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По его словам, украинские военные уже сейчас создают систему опорных пунктов или узлов обороны, но делают это в глубине контролируемой территории.

"Я же говорю о переднем крае, который постоянно движется, и там никаких окопов никто не роет. Мы ведём маневренную войну и манёвренными действиями, в основном рейдового характера, продвигаемся вперёд на Курщине", - объяснил эксперт.

Жданов также объяснил, почему враг не может остановить наступление ВСУ.

"Потому что россияне пытаются привязаться к окопам и опорникам, а мы их обходим. Мы не бьём в лоб, а обходим, берём в окружение и вынуждаем сдаться или выдавливаем их из этих опорников", - сказал он.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Операция ВСУ в Курской области - последние новости

Президент Владимир Зеленский рассказал в интервью NBC News, что Украина намерена бессрочно удерживать взятые под контроль российские территории в Курской области.

Зеленский подчеркнул, что Украине не нужна та земля и она не намерена привносить тужа "свой образ жизни". Сама Курская область, добавил президент, является частью "мирного плана", предложенного, в том числе, США.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко подсчитал, что ВСУ взяли под контроль 31 квадратный километр территории в Курской области за последнюю неделю. Украинские защитники продвигаются со скоростью 4,5 квадратных километра в сутки.

В политических целях российское руководство может отдать предпочтение ведению войны в Украине, а не стабилизации ситуации в Курской области. Так считает аналитик открытых данных Эмиль Кастехельми из финского проекта Black Bird Group.

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