Жданов рассказал, что означают заявления Пригожина о начале наступления ВСУ

По словам Олега Жданова, русский диктатор Путин в силу трусости не намерен как-либо серьезно наказывать своих военачальников за провалы в Украине.

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Евгений Пригожин, Олег Жданов / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Недавнее заявление главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина ‒ о том, что наступление ВСУ на позиции русских оккупантов уже началось ‒ всего лишь часть его крупного противостояния против министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Об этом в интервью Главреду сказал известный военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Нет. Пригожин просто ловит момент: он делает громкие и даже скандальные политические заявления, чтобы набрать политический вес. В Бахмуте Шойгу с Герасимовым пытаются лишить его силовой составляющей, умножая на ноль военную организацию Пригожина – ЧВК "Вагнер". А без боевиков Пригожин – никто. Поэтому он пытается увеличить свой политический вес и спасти свою организацию, чтобы на нее опираться", - сказал специалист.

По его словам, русский диктатор Путин в силу трусости и нерешительности пока не намерен как-либо серьезно наказывать своих военачальников за провалы в Украине.

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"А Путин – трус, он боится кардинальных решений. Посмотрите, за последние 14 месяцев он поменял 17 генералов, но назовите хотя бы одного российского генерала, который бы был наказан Путиным. Ни одного! Путин просто перемещает их с одной должности на другую – бросает щуку в речку, то есть он снимает генерала с одной "кормушки" и ставит на другую. Путин никого не наказал, потому что просто боится. Боится, что будет реакция", ‒ сказал он.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Смотрите на видео новое интерью Олега Жданова:

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