"Ждать очередную Бучу не будем": Арестович отреагировал на угрозу вторжения из Беларуси

Арестович высказался о возможном вторжении со стороны Беларуси / Фото УНИАН, Reuters

В том случае, если российские войска снова попытаются вторгнуться в Украину со стороны Беларуси, то разрешения у этого у непризнанного Александра Лукашенко они не будут спрашивать, сообщил советник ОП Алексей Арестович в разговоре с российским оппозиционером, юристом, адвокатом Марком Фейгиным.

Советник ОП намекнул, что ВСУ примут меры еще до того момента, как российские войска пересекут белорусско-украинскую границу.

"Он (Лукашенко – ред.) никуда не денется. Если российские войска зайдут, они зайдут без вопросов. Вопрос – пойдут ли они, зная, что их ждет здесь. Второе – что будет с ними, когда они попытаются перейти границу. А по моим ощущениям, на этот раз мы сентиментальничать не будем. Я имею в виду – не когда они пересекут границу, а до того, как они пересекут границу. Ждать очередную Бучу никто уже не будет", – подчеркнул Арестович.

Угроза для Украины со стороны Беларуси

Напомним, в начале сентября в Беларуси был замечен эшелон военной техники, который двигался к украинской границе. Как отметил военный эксперт Олег Жданов, наша разведка говорит, что они накапливают возле границы танки, бронемашины и артиллерию, системы ПВО.

Недавно стало известно, что в Минск прибыли около 130 "вагнеровцев" (работающих под прикрытием ЧВК "Лига") и немедленно приступили к тренировкам с белорусским охранным предприятием "Грандсервис". По данным полковника ВСУ и блогера Анатолия Штефана, риск применения вражеских ДРГ на Волыни, Ровенщине, Житомирщине и Киевщине серьезно вырос.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Путин может заставить Лукашенко напрямую подключить свою армию к войне против Украины. Однако почти семь месяцев боевых действий показывают, что белорусы воевать не стремятся. В Минске ситуацию понимают.

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