"Жена хочет свой сад у дома": российский учитель собрался "осваивать" Запорожье

Юрий Баранов / t.me/osintbees

В России воспитателей детсадов и педагогов для работы на оккупированных ею украинских территориях.

Им обещают обеспечить жильем или выделить земельные участки, пишут российские СМИ со ссылкой на данные министерства просвещения РФ.

На сегодняшний день известно о 230 педагогах из 33 регионов России, которые изъявили желание преподавать на оккупированных территориях.

Один из них, Юрий Баранов, учитель истории из гимназии города Чусового в Пермском крае, собирается в оккупированную Запорожскую область.

"В Запорожской области нам с женой, возможно, дадут участок. Мы пенсионеры, нам 60 лет, поэтому надеемся, что заявку одобрят. Жена хочет свой сад у дома", - говорит педагог-колонизатор.

При этом он жалуется, что в Украине процветают озлобленность и ненависть к россиянам.

Юрий Баранов / t.me/osintbees

Также он не скрывает своей ненависти к Украине и называет себя шовинистом и империалистом.

"К Украине у меня личная неприязнь. Не к людям, а к государству, которое 30 лет промывает мозги своим гражданам и воспитывает ненависть к россиянам. … Территорию, куда я, надеюсь, перееду, – как историк считаю российской. Ее так и называли – Новороссия. … Мне 60 лет, и было очень обидно наблюдать, как великая страна сдает свои позиции. Но, как говорил Николай I, там, где было поднято российское знамя, опускать его недопустимо. Может быть, я шовинист и империалист, но вырос в Советском Союзе – у меня те еще взгляды. Я уверен, что пожилые люди на Украине придерживаются того же мнения", – заявил россиянин.

Напомним, ранее назначенный оккупантами РФ гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий заявил о подготовке проведения "референдума" о "присоединения" к России.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что Украина ни в коем случае не согласится провести переговоры с российской делегацией, если оккупанты проведут "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины.

Он твердо отметил, что Украина не планирует и не будет планировать отдавать свои территории врагу. Аннексия регионов закроет двери перед РФ для переговоров с Украиной.

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