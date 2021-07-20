Жена Порошенко похвасталась громадными и продолговатыми кабачками с огорода - фото

Кабачки, порошенко / Iryna Gerashchenko / facebook.com

Марина Порошенко, депутат Киевсовета, и супруга бывшего президента Украины (а ныне – нардепа) Петра Порошенко, похвасталась урожаем, который вырос на их общем приусадебном участке. Об этом написала на своей странице в Facebook нардеп из фракции Европейская солидарность Ирина Геращенко.

"На опрятных грядках - традиционный украинский набор: уродились и огурцы и кабачки, набираются солнца несколько видов помидоров, есть капуста, перец, баклажаны, тыквы. Из незнакомых мне кустов − уровень, Марина рассказала, что их семья любит компоты и пироги с этими полезными стеблями", − говорится в тексте.

Марина Порошенко и Ирина Геращенко / Iryna Gerashchenko / facebook.com

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Напомним, ранее супруга бывшего президента Украины Петра Порошенко Марина сообщила в декларации о доходах и материальном положении своей семьи за 2019-й год.

В частности, указывая активы своего супруга, Марина Порошенко сообщила о том, что наличная сумма семьи составляет 48 млн долларов и 401 млн гривен.

Кроме того, в декларации указаны различные материальные ценности, от шуб и роскошных часов, до профессиональной машины для химчистки.

В декларации сказано, что общая площадь задекларированной киевской недвижимости – 13 406 квадратных метров.