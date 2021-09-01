"Жизнь родителей превращается в ад": Комаровский рассказал, как справиться с коликами

Комаровский рассказал, как справиться с коликами / РИА Новости

Известный педиатр Евгений Комаровский предоставил подробные рекомендации о том, как помочь своему чаду справится с мучительными коликами, ведь этот симптом превращает радости родительства в ад первые полгода.

По словам Комаровского в Instagram , медицинская наука до сих пор не может точно назвать причину колик из-за которых дите (чаще вечерами) становится беспокойным, кричит и плохо спит.

Некоторые предположения причин колик:

нарушение режима кормления (особенно перекорм),

несоблюдение оптимальных параметров воздуха (особенно перегрев),

недоразвитие желудочно-кишечного тракта, вследствие которого возникает усиленная перистальтика и газообразование,

некоторые гормоны, вызывающие спазм в кишечнике,

неадекватная избыточно эмоциональная реакция родителей на плач ребенка,

повышенная тревожность матери.

Способов избавить ребенка от проблемы, увы, нет, но облегчить состояние можно:

не перекармливайте - перерыв между приемами пищи 2-2,5 часа,

поддерживайте оптимальный режим температуры и влажности в комнате, где находится ребенок,

в перерывах между кормлениями предлагайте малышу пустышку - это поможет уменьшить колики,

попробуйте изменить рацион мамы, если ребенок на грудном (меньше молочки и кофеина), затем проследите за тем, изменилось ли состояние ребенка; некоторым мамам помогает отказ от продуктов, повышающих газообразование (капуста, лук, бобовые и т. д.),

если малыш ест смеси, то попробуйте обсудить с педиатром опцию смены.

Как сообщал Главред, ранее Комаровский заявил, что никаких специфических средств защиты детей от нового штамма COVID-19 Дельта нет. По его словам, дети, как и взрослые, нуждаются в проветривании помещений. При этом если есть малейшие сомнения в качестве вентиляции в помещениях, куда вы собираетесь идти с ребенком, лучше туда не ходить, посоветовал врач.