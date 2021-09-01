"Жизнь родителей превращается в ад": Комаровский рассказал, как справиться с коликами

Медицинская наука до сих пор не может точно назвать причину колик из-за которых дите (чаще вечерами) становится беспокойным.
Известный педиатр Евгений Комаровский предоставил подробные рекомендации о том, как помочь своему чаду справится с мучительными коликами, ведь этот симптом превращает радости родительства в ад первые полгода.
По словам Комаровского в Instagram , медицинская наука до сих пор не может точно назвать причину колик из-за которых дите (чаще вечерами) становится беспокойным, кричит и плохо спит.
Некоторые предположения причин колик:
- нарушение режима кормления (особенно перекорм),
- несоблюдение оптимальных параметров воздуха (особенно перегрев),
- недоразвитие желудочно-кишечного тракта, вследствие которого возникает усиленная перистальтика и газообразование,
- некоторые гормоны, вызывающие спазм в кишечнике,
- неадекватная избыточно эмоциональная реакция родителей на плач ребенка,
- повышенная тревожность матери.
Способов избавить ребенка от проблемы, увы, нет, но облегчить состояние можно:
- не перекармливайте - перерыв между приемами пищи 2-2,5 часа,
- поддерживайте оптимальный режим температуры и влажности в комнате, где находится ребенок,
- в перерывах между кормлениями предлагайте малышу пустышку - это поможет уменьшить колики,
- попробуйте изменить рацион мамы, если ребенок на грудном (меньше молочки и кофеина), затем проследите за тем, изменилось ли состояние ребенка; некоторым мамам помогает отказ от продуктов, повышающих газообразование (капуста, лук, бобовые и т. д.),
- если малыш ест смеси, то попробуйте обсудить с педиатром опцию смены.
Как сообщал Главред, ранее Комаровский заявил, что никаких специфических средств защиты детей от нового штамма COVID-19 Дельта нет. По его словам, дети, как и взрослые, нуждаются в проветривании помещений. При этом если есть малейшие сомнения в качестве вентиляции в помещениях, куда вы собираетесь идти с ребенком, лучше туда не ходить, посоветовал врач.