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Зловонная зеленая жижа: в Сети показали экологическую катастрофу на Днепре

17 августа 2021, 19:43
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Киевское водохранилище стало напоминать огромное гниющее болото.

В Сети показали жуткое состояние Днепра / Скриншот

В Днепре вместо прозрачной воды на поверхности плавает плотная масса едкого зеленого цвета.

Соответствующее видео на своей странице в Facebook экс-глава Госэкоинспекции Егор Фирсов.

"На этом видео Днепр. Зеленый, мутный Днепр умоляет о помощи и умирает. Где неистовый запах. Где дохлая рыба, погибает от недостатка кислорода. Мы насилует его каждый день", - отметил он.

Он подчеркнул, что в реку сбрасывается сотни тонн вредного яда ежедневно.

"При этом берем сотни тонн воды для собственных нужд. И ничего Днепру не возвращаем. Будто этот ресурс бесконечен", — добавил Фирсов.

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Добавим, что пользователи в комментариях опубликовали фото зеленой плесени, которая появилась на поверхности Днепра.

Напомним, ранее эксперты заявили о катастрофическом состоянии качества воды в Днепре - по словам специалистов, причиной этому является некачественная работа экологических организаций.

По данным отчета Счетной палаты, в водах Днепра было найдено 161 вещество-загрязнитель. Специалисты в рамках аудита речного бассейна Днепра выявили высокий уровень сельскохозяйственных ядохимикатов, фармацевтических препаратов, синтетического мускуса, тяжелых металлов, среди которых цинк, медь и ртуть. А цветение воды из-за загрязнения приводит к массовому мору рыбы.

Фирсов экологическая катастрофа река Днепр
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