Эксперты назвали главную причину ужасного качества воды в Днепре

В Днепре вода ужасного качества - эксперты / Сегодня

Эксперты бьют тревогу из-за катастрофического состояния качества воды в Днепре - по словам специалистов, причиной этому является некачественная работа экологических организаций.

По данным отчета Счетной палаты, в водах Днепра было найдено 161 вещество-загрязнитель. Специалисты в рамках аудита речного бассейна Днепра выявили высокий уровень сельскохозяйственных ядохимикатов, фармацевтических препаратов, синтетического мускуса, тяжелых металлов, среди которых цинк, медь и ртуть. А цветение воды из-за загрязнения приводит к массовому мору рыбы.

Все это происходит из-за неудовлетворительной работы многочисленных экологических организаций. Несмотря на активное провозглашение экологических лозунгов, активисты не занимаются системным отслеживанием и предотвращением загрязнений в окружающей среде.

Проблема в том, что опасные загрязняющие вещества в Днепре обнаружены много лет назад и их количество ежегодно только растет, в то время как экологи не находят способы остановить ухудшение этой ситуации.

Президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок считает, что тема защиты окружающей среды становится предметом манипуляций по всей стране. Как следствие - решение реальных проблем защиты окружающей среды, и в первую очередь водных ресурсов, отходит на второй план.

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Цыганок уверена, что некоторые псевдо-эксперты или активисты в области экологии, а также акции протеста являются инструментом для политической и экономической расправы. В тоже время, реальные проблемы в экологии остаются забытыми и только усугубляются с каждым годом.

Президент общественной организации "Живая планета" Светлана Березина отметила, что государственные органы и экологические организации не могут качественно проконтролировать весь объем загрязнений, который поступает в окружающую среду и, в частности, в Днепр.

"Конечно у нас работают множество экологических инспекций, но за всем они уследить они не могут. Получается, что экологические организации не справляются с объемами контроля", - пояснила она.