Знает все государственные тайны: Буданов показал пушистого разведчика по кличке Гюнтер

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов показал кота по имени Гюнтер, который живет в офисе Главного управления разведки. Четвероногого любимца зовут Гюнтер.
Буданов рассказал о пушистом друге для документального проекта Дмитрия Комарова "Рік".
"Это местный кошара, это не котик. Он здесь родился и живет здесь. Он просто гуляет по территории", – говорит главный разведчик Украины.
Он пошутил, что этот кот знает больше государственных тайн, чем кто-либо в стране.
Гюнтер – это настоящий боевой кот. Пушистый разведчик даже пережил ракетный удар.
Напомним, прошлым летом защитники Украины спасли на острове Змеином черного кота. Животное несколько месяцев провело под российской оккупацией. Кота назвали Змей, он живет в Киеве у командира бойцов. Змей на острове получил боевое ранение в шею.
Как сообщал Главред, недавно соцсети облетело трогательное фото украинского военного с котом на руках в поезде Краматорск-Киев. Пушистика зовут Том, сейчас он живет в Киеве с двумя другими фронтовыми котами, которых привезли еще в 2016 году из зоны АТО.
Напомним, кот, который сильно обгорел в пожаре, устроенном оккупантами в селе Андреевка на Киевщине, выжил и стал символом несокрушимости. Сотрудники одного из зоомагазинов позаботились о животном и показали его фото ‒ кот сыт и доволен жизнью. Назвали его Фениксом, как и птицу, которая постоянно возрождается.
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