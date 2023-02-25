Знает все государственные тайны: Буданов показал пушистого разведчика по кличке Гюнтер

Гюнтер – это настоящий боевой кот. Пушистый разведчик даже пережил ракетный удар.

Кирилл Буданов рассказал о коте Гюнтере, который живет в ГУР / скриншот

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов показал кота по имени Гюнтер, который живет в офисе Главного управления разведки. Четвероногого любимца зовут Гюнтер.

Буданов рассказал о пушистом друге для документального проекта Дмитрия Комарова "Рік".

"Это местный кошара, это не котик. Он здесь родился и живет здесь. Он просто гуляет по территории", – говорит главный разведчик Украины.

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Он пошутил, что этот кот знает больше государственных тайн, чем кто-либо в стране.

Гюнтер – это настоящий боевой кот. Пушистый разведчик даже пережил ракетный удар.

Кот Гюнтер пережил ракетный удар / скриншот

Напомним, прошлым летом защитники Украины спасли на острове Змеином черного кота. Животное несколько месяцев провело под российской оккупацией. Кота назвали Змей, он живет в Киеве у командира бойцов. Змей на острове получил боевое ранение в шею.

Как сообщал Главред, недавно соцсети облетело трогательное фото украинского военного с котом на руках в поезде Краматорск-Киев. Пушистика зовут Том, сейчас он живет в Киеве с двумя другими фронтовыми котами, которых привезли еще в 2016 году из зоны АТО.

Напомним, кот, который сильно обгорел в пожаре, устроенном оккупантами в селе Андреевка на Киевщине, выжил и стал символом несокрушимости. Сотрудники одного из зоомагазинов позаботились о животном и показали его фото ‒ кот сыт и доволен жизнью. Назвали его Фениксом, как и птицу, которая постоянно возрождается.

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