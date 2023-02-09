Кот, который выжил: как живет пушистик из Бахмута, которого привез военный в поезде Краматорск-Киев

У кота была насыщенная фронтовая жизнь. В декабре его нашли артиллеристы, служившие тогда на херсонском направлении.

Кот Том из поезда Краматорск-Киев сейчас живет в столице / Фото УП

Недавно соцсети облетело трогательное фото украинского военного с котом на руках в поезде Краматорск-Киев. Пушистика зовут Том, сейчас он живет в Киеве с двумя другими фронтовыми котами, которых привезли еще в 2016 году из зоны АТО.

Фотографию сделала и опубликовала пассажирка этого рейса Кристина Бондаренко, передает Украинская правда.

Военный, который привез кота в столицу, служит на Бахмутском направлении. Его называют "Дядя Федя". 57-летний мужчина находится на фронте с начала полномасштабного вторжения.

Мужчина вез Тома в Киев в переноске. Затем он взял животное на руки, а сам уснул. В тот момент пассажирка этого рейса Кристина Бондаренко сделала фотографию, которая стала популярна в интернете.

57-летний военный ехал в отпуск впервые за полгода службы и взял кота с собой / Фото соцсети

У кота была насыщенная фронтовая жизнь. В декабре его нашли артиллеристы, служившие тогда на херсонском направлении.

"Маленький замерз, мы его на дороге подобрали, отогрели, немного полечили, покормили и приручили. Так он с нами и путешествовал", – рассказал военный.

В январе кот переехал вместе с подразделением под Бахмут. Тому лечили глаза и пытались создать нормальные условия для жизни. Но оставаться на фронте животному было опасно. В феврале его смогли передать в Киев.

Кота нашли артиллеристы, с ним он переехал в Бахмут / Фото УП

Сейчас Том живет в хорошей семье / Фото УП

Военный, который привез Тома, впервые ехал домой за полгода службы. Отпуск будет продолжаться всего несколько дней, после чего он вернется на бахмутское направление.

Сейчас у Тома все хорошо. Он проходит лечение и набирается сил. Для него даже создали страницу в Instagram под названием "Кот, который выжил".

Как сообщал Главред, во время ракетного обстрела Днепра российскими оккупантами 14 января пропал местный кот по кличке Кузя. Утром 15 января хозяевам удалось его отыскать. Он сидел на кондиционере в районе седьмого этажа.

Кот, который сильно обгорел в пожаре, устроенном оккупантами в селе Андреевка на Киевщине, выжил и стал символом несокрушимости. Сотрудники одного из зоомагазинов позаботились о животном и показали его фото ‒ кот сыт и доволен жизнью. Назвали его Фениксом, как и птицу, которая постоянно возрождается.

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