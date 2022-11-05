На кладбище машин под Ирпенем нашли шесть осиротевших котят

Под Ирпенем нашли шесть осиротевших котят / Фото Главред

На окраине Ирпеня среди груды уничтоженных российскими оккупантами машин, нашли шесть осиротевших котят. Как малыши оказались на кладбище автомобилей - неизвестно. Их обнаружили журналисты в пятницу, 4 ноября.

Котята, которым не больше двух месяцев, сидели, прижавшись друг к другу на сидении разбитого автомобиля. Рядом - оживленная трасса, малыши рисковали погибнуть не только от холода и голода, но и под колесами авто. Местные жители говорят, что еще пару дней назад их было семеро.

Несмотря на свой юный возраст и непростую судьбу, котята очень коммуникабельные, ласковые и активные. Сами кушают и с первого раза поняли, как пользоваться кошачьим лотком.

Котята из Ирпеня ищут дом

Сейчас малыши находятся в Киеве и очень ждут своих будущих хозяев. Если вы хотите забрать котенка и получить ласкового пушистого друга, звоните по телефону (050) 695 61 97. Котят отдадут только в хорошие руки ответственным хозяевам, которые никогда их больше не предадут.

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Как сообщал Главред, ранее мир облетели фотографии собаки, которая плакала на развалинах своего дома после удара русской ракеты в Днепре 29 сентября. Пес Крым потерял практически всю свою семью - двоих детей, их мать и бабушку. Покойные привезли его из ныне аннексированного россиянами полуострова 12 лет назад еще щенком.

Животное потеряло слух, зрение, получило тяжелую контузию. Сейчас Крым проходит лечение в ветеринарной клинике, а люди со всего мира обращаются в городской совет Днепра, чтобы приютить собаку.

Также ранее мы писали, что в городе Буча под Киевом во время российской оккупации пропал 8-летний кот породы мейн-кун по кличке Макс. После нескольких месяцев скитаний животное смогло вернуться к хозяевам.

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