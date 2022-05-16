Кот из Бучи, который пробыл в плену оккупантов 80 дней, вернулся к хозяевам

Нашелся он в сотнях километров от Украины.
В городе Буча под Киевом во время российской оккупации пропал 8-летний кот породы мейн-кун по кличке Макс.
После нескольких месяцев скитаний животное смогло вернуться к хозяевам, пишет издание "Думская".
Одесситка Алена Кукурузка более года назад перебралась в небольшой поселок под Киевом. 24 февраля в их дом пришла война.
Ее и полуторагодовалого ребенка муж отвез в Житомир, а сам должен был вернуться домой за питомцем и вещами, но не успел.
У кота в мисках осталась еда и вода, но ее бы хватило на пару дней. Тогда женщина попросила соседей разбить окно и забрать кота себе, но было уже поздно – в доме поселились российские оккупанты. Во дворе они поставили свой БТР, а вдоль забора захватчики вырыли окоп.
"Сосед-дедушка не выехал и из подвала нам рассказывал, что происходит. Первое время Макса видели в поселке – он один такой рыжий", – рассказала хозяйка животного.
Оккупанты забрали кота
После того, как российские войска были выбиты из города, вместе с ними пропал и кот.
"Мы начали искать Макса. Я надеялась, что он живой и его вывезли волонтеры, которые спасали домашних животных. 38 дней я упорно верила, что он жив. Без доказательств, вопреки тому, что все писали, что в нашем поселке был ад. Наверное, задолбала все фонды и волонтерские центры и группы поддержки Гостомеля и Бучи", – поделилась женщина.
Читайте такжеЗнаменитый кот Степан из Харькова собрал деньги для помощи животным в УкраинеМесяц назад Алене позвонили из Беларуси: девушка оттуда рассказала ей, что породистого Макса выкрали российские военные. Вместе с ними кот проехал больше 300 км на броне российского БТРа рядом с украденной у жителей Бучи и Ирпеня бытовой техникой.
Макс нашелся в Беларуси
В районе беларусского Гомеля мейн-кун сбежал от оккупантов и прибился к местным жителям. Волонтеры сделали животному международный ветеринарный паспорт и чип, без которых кота бы не выпустили за границу. Макса с документами передали на границе польским волонтерам, которые помогли воссоединить его с семьей, которая сейчас из-за войны живет в Чехии.
"Странно, но слова о том, что кот из Украины и что мы жили в Буче, срабатывали как код: никто с меня не взял денег, при первом знакомстве онлайн извинялись. За Лукашенко, за то, что так все", – поделилась Алена.
Ранее мы писали, что одном из городов Киевской области, который освободили от российских оккупантов, заметили пса, который сидит рядом с телом своего убитого военными рф хозяина.
Также мы рассказывали о коте, который стал одним из символов несокрушимости города Бородянка в борьбе с российскими агрессорами. Его спасатели вытащили из-под завалов многоэтажного дома. К сожалению, он умер.
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