'Котострофа': в Днепре спасатели в разрушенном русском ракете доме отыскали пропавшего кота

Сотрудники ГСЧС на развалинах многоэтажки сумели отыскать кота по кличке Кузя и торжественно передали его с рук на руки хозяевам.

Кота Кузю вернули хозяевам / скриншот из видео "Украина Сейчас"

Во время вчерашнего ракетного удара русских оккупантов по девятиэтажному дому в городе Днепр пропал местный кот по кличке Кузя. Утром 15 января его хозяевам удалось отыскать. Соответствующее видео было опубликовано в Сети.

Хозяева заметили бедолагу Кузю, который распластался на кондиционере в районе седьмого этажа. Они вначале сами пытались его достать, но бедное животное испугалось и убежало. Поиски пришлось продолжить.

Позже сотрудники ГСЧС сумели отыскать кота и торжественно передали его с рук на руки хозяевам.

Ракетный удар РФ

Напомним, 14 января после объявления масштабной воздушной тревоги во многих областях Украины прозвучали взрывы.

Ранее сообщалось о том, что РФ осуществила ракетную атаку на Киев утром в субботу, 14 января.

В Офисе президента Украины рассказали, что были атакованы объекты критической инфраструктуры.

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что взрывы произошли в Днепровском районе Киева. Он отметил, что на место попадания ракеты направляются все службы и призвал всех оставаться в укрытиях.

В Днепре число жертв российской ракетной атаки увеличилось - уже известно о более чем двух десятках погибших.

В настоящее время продолжаются поиски пропавших без вести – это, по меньшей мере, 37 человек.

Ракета РФ уничтожила 72 квартиры мирных жителей Днепра. 164 квартиры повреждены.

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