Денис Казанский. Китай добивает Россию - "патриоты" в панике

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Российские "патриоты" начинают признавать, что российская экономика сыплется из-за санкций. А Китай при этом не помогает России, а вовсе наоборот - пользуется этой ситуацией, захватывает российские рынки и убивает российских производителей.

Видеоблог Дениса Казанского.

Кто такой Денис Казанский Денис Казанский - уроженец Донецка, украинский блогер, политический обозреватель и журналист. Вынужденный переселенец в связи с войной на Донбассе. Автор книг о Донбассе: "Черная лихорадка", "Как Украина теряла Донбасс". Один из представителей Украины в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. В 2017 году вошел в Топ-20 политических блоггеров Украины в Facebook по рейтингу Эспрессо TV, пишет Википедия. Ведет популяный youtube-канал.

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