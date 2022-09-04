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Игар Тышекевич. Назревает жест доброй воли на херсонском направлении

4 сентября 2022, 21:31

Об украинском контрнаступлении на Херсонском направлении разговоры идут как минимум 2-3 недели. Последние 10 дней ситуация на этом участке фронта сущесвенно изменилась: активизировались боевые действия и, судя по всему, украинские войска продвинулись на нескольких направлениях.

Генштаб ВСУ просит не говорить о продвижении украинских войск. Однако, косвенные данные, которые включают в себя:

- сообщения Генштаба ВСУ об обстрелах населённых пунктов

- сообщения и сводки российской стороны (где наносили удары по украинским войскам)

- российские оккупационные (и просто российские) паблики, на которых признаётся изменение линии фронта

позволяют выделить как минимум 3 зоны чрезвычайно активных боёв и возможного изменения линии фронта.

При этом характер боевых действий, алгоритм поражения целей в тылу оккупационных войск наталкивает на параллели с недавними событиями. А именно, вынуждением к отступлению полесской группировки оккупантов. Сходство местами существенное. Это и нарушение логистики и создание 2-3 направлений, откуда оккупанты ожидают фланговых либо рассекающих ударов. А так появление 1-2 участков интенсивных (зачастую встречных) боёв.

Эти соображения попытался изложить в кратком ролике.

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