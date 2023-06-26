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Марк Фейгин. Что теперь будет с Пригожиным?

Олег Макаров
26 июня 2023, 17:29 обновлено 26 июня, 17:29
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Выяснилось, что российская власть предельно трусливая и дряхлая. В ней все больше признаков советского политбюро. У них ничего нет для общества. Именно потому какая-то среда с надеждой смотрела на Пригожина. В то же время, Пригожина ничего хорошего не ждет - из Беларуси никто ему продолжать вести политическую деятельность не разрешит.

Видеоблог Марка Фейгина.

Кто такой Марк Фейгин

Марк Захарович Фейгин (род. 3 июня 1971, Куйбышев) — российский юрист. Принимал участие в защите группы Pussy Riot, националиста Ильи Горячева (БОРН), украинской военнослужащей Надежды Савченко. Депутат Государственной думы (1994—1995). Заместитель мэра Самары (1997—2007). Кандидат юридических наук (1999), пишет Википедия.

Ведёт YouTube-канал Фейгин Live на политические темы.

Марк Фейгин
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