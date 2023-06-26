Марк Фейгин. Что теперь будет с Пригожиным?

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Выяснилось, что российская власть предельно трусливая и дряхлая. В ней все больше признаков советского политбюро. У них ничего нет для общества. Именно потому какая-то среда с надеждой смотрела на Пригожина. В то же время, Пригожина ничего хорошего не ждет - из Беларуси никто ему продолжать вести политическую деятельность не разрешит.

Видеоблог Марка Фейгина.