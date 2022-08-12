УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Видеоблоги

О чём говорят и договариваются Путин и Эрдоган

12 августа 2022, 20:59

Турция поддерживает Украину в войне, поставляет оружие. Турция выступает посредником в контактах РФ и Украины. Турция разговаривает и договаривается с Россией. Турция сотрудничает с РФ по ряду направлений и в ряде регионов. Всё это про одну страну в один временной промежуток.

Не удивительно, что в украинских СМИ оценки позиции Анкары колеблются от "зрады" до "перемоги". Реальность несколько иная. Чтобы расставить точки над "і", проговорили с Илием Кусой про турецко-российские отношения. Подходили просто: определяли интересы каждой из сторон и пытались оценить возможность компромиссов.

Видеоблог Игара Тышкевича.

Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:43

Куча истребителей-бомбардировщиков: в США оценили потери россиян от взрывов в Крыму

21:39

Пылает частный сектор: враг обстрелял Краматорск, есть жертвы и много раненыхВидео

21:19

"Эта кампания для РФ проиграна": оккупанты терпят стратегическое поражение - АрестовичВидео

21:01

"Мы - промежность": гауляйтер Стремоусов рассказал правду о сепаратистах ХерсонщиныВидео

20:59

О чём говорят и договариваются Путин и ЭрдоганВидеоблоги

Реклама
20:35

Выяснилось, в каком из городов Британии может пройти Евровидение-2023

20:34

Россия идет на чистую аннексиюмнение

20:30

РФ ударила ракетами по Запорожью: что известно о раненых и разрушенияхВидео

20:14

Оккупанты переправляли технику: ВСУ уничтожили последний мост в Херсонской области - ХланьВидео

20:05

В НБУ признались, почему не могут выровнять официальный и наличный курс доллара

19:56

Удар по авиабазе РФ в Крыму: в Британии объяснили важные победы УкраиныВидео

19:36

Гороскоп на завтра, 13 августа 2022: Весам – сплетни, Скорпионам – счастливый случай, Козерогам – потериВидео

19:33

Ситуация критическая: мэр Энергодара бьет тревогу из-за действий россиянВидео

19:26

Новофёдоровка - новый "Курск"мнение

19:07

Олимпийский чемпион-уроженец Львовщины поддержал Путина в войне с Украиной

18:38

Солистка группы KAZKA Зарицкая назвала украинцев "бездумным стадом"Видео

18:06

ВСУ мощным артударом уничтожили организатора "русской весны" в ГорловкеВидео

17:52

Цены на бензин в Украине рухнули: что происходит на АЗСВидео

17:52

Что слушают украинские военные, когда гатят по российским оккупантам

17:30

"Кроме Медведева дураков нет": у Зеленского жестко ответили на шантаж РФ вокруг ЗАЭС

Реклама
17:23

Будет белоснежным: эффективный способ отбелить постельное белье дома

17:21

Зеленский просит Верховную Раду продлить военное положение и мобилизациюВидео

17:12

Медовый Спас 2022: дата, традиции и запреты дня

16:56

Резников резко ответил на вероятность компромисса с РФ и анонсировал контрнаступление ВСУВидео

16:43

"Ты шо вмазанный?": украинский боксер Ломаченко шокировал выходкой и "поддержал" московского попаВидео

16:38

Оккупанты сами расстреляли 10 своих солдат: приказали взять перекресток, где не было позиций ВСУВидео

16:10

Приметы на Медовый спас 14 августа: какие 3 запрета нельзя нарушать, чтобы не попасть в бедуВидео

16:08

СБУ идентифицировала друга Кадырова, который пытал подростка для получения информации о ВСУВидео

15:59

Полтысячи убитых и раненых ежедневно: в США раскрыли катастрофические потери РФ в УкраинеВидео

15:44

"Несли беду и зверства в Украину": причастны ли ВСУ к взрывам на российском аэродроме в КрымуВидео

15:27

Взрыв и мощный столб дыма: нанесен новый удар по Каховскому мостуВидео

15:24

Медведев угрожает "случайностями" на атомных станциях в ЕСВидео

15:15

Брежнева расплакалась, когда зашла в одно знаковое место

15:06

Сильнейший град завалит Украину: синоптики предупредили о похолодании и ливняхВидео

14:58

Есть всего 2 варианта: экс-директор MI6 объяснил, как может закончиться правление ПутинаВидео

14:49

Взрыв в Энергодаре: стало известно о судьбе раненого гауляйтера ШевчикаВидео

14:45

"Сколько счастья на фото": Дорофеева показала трогательную встречу с ПатрономВидео

14:38

Приметы на 13 августа: какие 5 запретов строго запрещено нарушать перед Медовым спасомВидео

14:20

Обе залились смехом: Билык на концерте вызвала маму Наташи Королевой и публично обозвала зятя-стриптизера

14:18

Самое вкусное и обалденное варенье на зиму из арбузной корки: супер простой рецептВидео

Реклама
14:12

"План прост": эксперт объяснил, на сколько далеко может зайти одержимый Украиной ПутинВидео

14:06

Православный календарь на сентябрь 2022: Рождество Богородицы, и Воздвижение Креста Господня – важные даты

14:02

"Душить Путина постепенно": эксперт объяснил, почему нельзя быстро закончить войну победой УкраиныВидео

13:59

"Ударили ракетами": опубликован перехват оккупантов о взрывах в КрымуВидео

13:53

"Выковыряли только на базе": ВСУ захватили российский танк с живым бурятом внутри

13:38

ВСУ уничтожили спецназовца ГРУ - майора оккупантов РФВидео

12:57

Украину массово будут обстреливать ракетами: астролог Росс назвал даты "ада"Видео

12:55

Холостяка Мишу и Анну Богдан застукали за нежностями прямо на улице

12:50

Россия хочет разрушить Украину: эксперт назвал главную цель Путина в войнеВидео

12:40

На единственную дочь Валерии спустили бойцовских собак

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять