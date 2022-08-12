О чём говорят и договариваются Путин и Эрдоган

Турция поддерживает Украину в войне, поставляет оружие. Турция выступает посредником в контактах РФ и Украины. Турция разговаривает и договаривается с Россией. Турция сотрудничает с РФ по ряду направлений и в ряде регионов. Всё это про одну страну в один временной промежуток.

Не удивительно, что в украинских СМИ оценки позиции Анкары колеблются от "зрады" до "перемоги". Реальность несколько иная. Чтобы расставить точки над "і", проговорили с Илием Кусой про турецко-российские отношения. Подходили просто: определяли интересы каждой из сторон и пытались оценить возможность компромиссов.

Видеоблог Игара Тышкевича.