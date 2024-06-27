Русские пропагандисты сорвались в эфире и высказали все

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Российские пропагандисты все чаще теряют контроль над своими эмоциями и срываются в эфирах из-за неудач российской армии. К примеру, полковники Тимошенко и Баранец, которые ведут программу на радио Комсомольская правда, в сердцах признали, что руководство России полностью провалило "СВО".

Видеоблог Дениса Казанского.

Кто такой Денис Казанский Денис Казанский - уроженец Донецка, украинский блогер, политический обозреватель и журналист. Вынужденный переселенец в связи с войной на Донбассе. Автор книг о Донбассе: "Черная лихорадка", "Как Украина теряла Донбасс". Один из представителей Украины в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. В 2017 году вошел в Топ-20 политических блоггеров Украины в Facebook по рейтингу Эспрессо TV, пишет Википедия. Ведет популяный youtube-канал.

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