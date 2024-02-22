Сергей Стерненко. Массовая ликвидация российских солдат

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ВСУ за последнюю неделю сбили седьмой российский самолет. Кроме того, стало известно о массовой ликвидации российских оккупантов. В Волновахском районе Донецкой области собралась группа российских захватчиков - их там собрали, потому что должен был приехать генерал. Но генерал не доехал, а оккупанты ликвидированы.

Видеоблог Сергея Стерненко.

Кто такой Сергей Стерненко? Сергей Стерненко - украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший глава Одесской областной ячейки "Правого сектора" (2014-2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014. Автор и ведущий популярного украиноязычного ютуб-канала.

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