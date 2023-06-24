Сергей Стерненко. Москва готовится к обороне, впереди - самое интересное

Мы живем без преувеличения в историческое время. На наших глазах происходят исторические события всемирного масштаба. И многие не верили, что такие события будут происходить, но это факт: на так называемой России сейчас происходит вооруженное восстание, и через несколько часов восставшие уроды из Вагнера должны подойти к Москве. И дальше будет происходить самое интересное.
Видеоблог Сергея Стерненко.
Кто такой Сергей Стерненко?
Сергей Стерненко-украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший глава Одесской областной ячейки "Правого сектора" (2014-2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014. Автор и ведущий популярного украиноязычного ютуб-канала.