Сергей Стерненко. Москва готовится к обороне, впереди - самое интересное

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Мы живем без преувеличения в историческое время. На наших глазах происходят исторические события всемирного масштаба. И многие не верили, что такие события будут происходить, но это факт: на так называемой России сейчас происходит вооруженное восстание, и через несколько часов восставшие уроды из Вагнера должны подойти к Москве. И дальше будет происходить самое интересное.

Видеоблог Сергея Стерненко.