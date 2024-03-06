Сергей Стерненко. Россияне говорят, что корабль "Котов" был лишним

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Некоторые российские пропагандисты в течение последних суток плакали за судьбой еще одного потопленного российского корыта. Уничтожение очередного корабля заставляет россиян задуматься над тем, чтобы сохранить остатки того самого ЧФ.

Видеоблог Сергея Стерненко.

Кто такой Сергей Стерненко? Сергей Стерненко - украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший глава одесского областного отделения "Правого сектора" (2014-2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014 года. Автор и ведущий популярного украиноязычного ютуб-канала.

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