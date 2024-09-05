Трагедия в Полтаве: страшная цена

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Подобных атак возможно бы и не было, если бы наши партнеры, в частности американские, не завязывали нам руки за спиной. Президент Украины настаивает на том, чтобы получить разрешение наносить удары вглубь РФ американскими ракетами.

Видеоблог Сергея Стерненко.

Кто такой Сергей Стерненко? Сергей Стерненко - украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший глава Одесской областной ячейки "Правого сектора" (2014-2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014. Автор и ведущий популярного украиноязычного ютуб-канала.

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