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Татьяна Монтян, бывшая украинская блогерша, которая перешла на сторону России, говорит о том, что российское правительство не ставит своих собственных российских граждан ни во что. Она также говорит, что многие люди в Донбассе разочаровались в России после того, как Россия присоединила Донбасс к России.

Монтян говорит, что Россия относится к жителям Донбасса примерно как к собаке, которую не пускают в дом, но в то же время периодически бросают ей со стола какие-то объедки. Она также говорит, что многие люди в Донбассе были убеждены, что к ним такое предвзятое отношение, но теперь они видят, что российским властям наплевать вообще на всех одинаково.

Видеоблог Дениса Казанского.

Кто такой Денис Казанский Денис Казанский - уроженец Донецка, украинский блогер, политический обозреватель и журналист. Вынужденный переселенец в связи с войной на Донбассе. Автор книг о Донбассе: "Черная лихорадка", "Как Украина теряла Донбасс". Один из представителей Украины в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. В 2017 году вошел в Топ-20 политических блоггеров Украины в Facebook по рейтингу Эспрессо TV, пишет Википедия. Ведет популяный youtube-канал.

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