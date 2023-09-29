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Виталий Портников. Путин нашел нового Пригожина

Олег Макаров
29 сентября 2023, 20:16 обновлено 29 сентября, 20:16

Путин встретился с Андреем Трошевым, которого российские СМИ называют бывшим начальником штаба ЧВК "Вагнер". Путин поручил ему заняться формированием "добровольческих подразделений". Путин требует создания нового "Вагнера" на фоне возвращения бандитов на украинский фронт.

Видеоблог Виталия Портникова.

Кто такой Виталий Портников?

Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

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