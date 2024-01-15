Виталий Портников. Россия теряет самолеты

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Главком Валерий Залужный подтвердил, что ВСУ сбили два российских самолета. Надо осознавать, что таких самолетов, как А-50, на вооружении армии РФ не так уж и много. Речь идет о самолетах, которые можно посчитать на пальцах рук. И возможностей производить новые самолеты такого класса у РФ нет.

Видеоблог Виталия Портникова.

Кто такой Виталий Портников? Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

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