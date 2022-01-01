Виталий Портников. Станет ли 2022 год временем торжества авторитаризма

2021 год был временем настоящего торжества авторитаризма. Давайте надеяться на то, что приходящий год не позволит авторитарным правителям навязать миру свою волю.
Видеоблог Виталия Портникова
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Автор: Олег Макаров