Встреча Путина и Си: о чем они договорились

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Российский диктатор Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели в четверг переговоры в Пекине. По их итогам они подписали Совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.

Видеоблог Виталия Портникова.

Кто такой Виталий Портников? Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

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