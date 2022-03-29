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Армия РФ перегруппировалась для наступления - ВСУ

29 марта 2022, 20:38

Отмечается, что на отдельных направлениях противник пытается вести штурмовые действия.

Армия РФ перегруппировалась для наступления - ВСУ

В течение суток российские войска продолжили осуществлять перегруппировку с целью возобновления наступательных действий, сообщил Генштаб в вечерней сводке 25 марта.

Отмечается, что на отдельных направлениях противник пытается вести штурмовые действия и не оставляет безуспешных попыток нанести огневое поражение отдельным подразделениям ВСУ.

"Враг принимает меры по восстановлению боеспособности, пополнению боеприпасов и горюче-смазочных материалов с целью обеспечения готовности наступательных действий", - подчеркнуло украинское военное руководство.

Силы обороны Киева, продолжают отражение наступления противника и удерживают определенные рубежи.

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"На временно занятых территориях Украины оккупанты продолжают террор местного населения, осуществляют принудительный вывоз людей на территорию российской федерации. С целью устрашения местного населения российские захватчики совершают хаотические обстрелы населенных пунктов, изымают автомобильную технику и личные вещи", - отметили в Генштабе.

Во временно оккупированном Луганске, в местной больнице размещен военный госпиталь, полностью занятый ранеными военнослужащими РФ. Часть больницы отведена для хранения трупов, в связи с тем, что местные морги перегружены.

Кроме того, противник продолжает нести потери среди руководящего состава. Так, 25 марта, ВСУ ликвидировали командующего 49-й общевойсковой армией южного военного округа генерал-лейтенанта Якова Резанцева.

Что прогнозируют астрологи о прекращении войны в Украине

Астрологи составляют разные прогнозы для Украины. Эзотерик и астролог Елена Астропсихолог назвала две важные даты, когда война в Украине может завершиться. Война может завершится уже в 20 числах апреля.

По прогнозу другого астролога, с 8 апреля Меркурий будет в Овне. Это означает, что переговоры с РФ будут более понятны, конкретными и это хороший вектор, что мы сможем договориться о перемирии. С 13 апреля будет улучшаться ситуация в Украине.

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