Арестович поведал, способны ли российские войска на штурм Киева

Арестович высказался о перспективах штурма Киева / Скриншот Офис президента

Россия уже 34-й день жестоко разрушает украинские города. Также оккупанты неоднократно пытались зайти в столицу. Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал, способен ли враг на штурм Киева.

По его словам, российская армия не способна на штурм Киева, по крайней мере, во время этой военной кампании.

"Нет. Они не способны и никогда уже не будут способны - по крайней мере во время этой кампании", - сказал Арестович в интервью ВВС Украина.

Что прогнозируют астрологи о прекращении войны в Украине

Астрологи составляют разные прогнозы для Украины. Эзотерик и астролог Елена Астропсихолог назвала две важные даты, когда война в Украине может завершиться. Война может завершится уже в 20 числах апреля.

По прогнозу другого астролога, с 8 апреля Меркурий будет в Овне. Это означает, что переговоры с РФ будут более понятны, конкретными и это хороший вектор, что мы сможем договориться о перемирии. С 13 апреля будет улучшаться ситуация в Украине.

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