Авиаудар России по Яворовскому полигону во Львове: в МВД объяснили задачу оккупантов

Яворовский полигон / Facebook/Сухопутные войска ВСУ

Российские войска нанесли авиационный удар по Яворовскому полигону во Львове для деморализации украинского общества. Они хотят показать, что в Украине нет ни одного безопасного места. Оккупанты понимают, что на Львовщине, в Прикарпатье и Тернопольщине много переселенцев из других областей страны. Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

"Это делается, потому что россияне пытаются показать: нет ни одного безопасного места в Украине, места, где можно быть спокойным", - сказал он в эфире телемарафона UA разом.

По его словам, таким образом, противник пытается деморализовать украинское сообщество, что подтверждается длительными авиатревогами почти на всей территории страны в ночь на 12 и на 13 марта. Происходит это не просто так, поскольку россияне понимают – на запад Украины на временной основе отправилось множество украинцев.

Напомним, оккупационные войска Российской Федерации 13 марта нанесли авиаудар по Международному центру миротворчества и безопасности, который более известен как Яворовский полигон во Львовской области.

Согласно предварительным данным, было выпущено 8 ракет. Информация о пострадавших и погибших устанавливается.