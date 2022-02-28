Из Беларуси летят в Украину истребители

Звуки истребителей услышали жители города Жлобино Гомельской области / Скриншот

Жители республики Беларусь в городе Жлобино Гомельской области в районе 2 часов ночи 28 февраля услышали звуки истребителей, которые летели в направлении Украины. В одном из гомельских районов люди жалуются, что не могут спать из-за гудения самолетов и вертолетов.

Как сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины, оба видео сняты в городе Жлобино, Гомельской области.

При этом в соцсетях жители белорусской республики пишут, что также слышат звуки масштабной группы вертолетов в районе города Речица под Гомелем, неподалеку от воинской части.

Кроме того, жители района Наруля в Гомеле не могут уснуть из-за того, что гудят самолеты и вертолеты.

Как известно, в Мозырьском районе Гомельской области находятся вертолеты воздушно-космических сил России.

Ранее о том, что истребители из Беларуси могут приблизиться к территории Украины, сообщал журналист The Washington Post Сэмюэль Рамани.

Напомним, вчера поздним вечером, 27 февраля, силы украинской ПВО сбили очередной российский военный самолет. Цель была поражена в 150 километрах от города Николаев.