Украинская ракета сбила российский самолет возле Николаева

Украинская противовоздушная оборона сбила очередной российский самолет. Цель была поражена в 150 км от Николаева.
Украинская противовоздушная оборона сбила очередной российский самолет. Цель была поражена в 150 км от Николаева, пишет в Telegram глава Николаевской ОГА Виталий Кима.
"Хорошая информация. Мы не выходим из подвалов, но один из самолетов, который летел со стороны Крыма, наш дозорный, который спрятан в селе, видел, как сбили что-то в небе с нашей стороны. То есть оттуда летело, а с нашей летела ракета, где-то 150 километров от нас. Сбили, сижу, радуюсь, жду новостей", - отметил он.
Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, 24 февраля, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.
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