"Качественно отработал": на Харьковщине вертолет РФ уничтожил свои позиции

Утром российский вертолет "качественно отработал" свои же позициии, рассказал Олег Синегубов.
Российские оккупанты в Харьковской области потерпели очередное фиаско. ВКС нанесли удар по своим позициям.
О дружественном огне российских оккупантов рассказал глава Областной военной администрации Олег Синегубов.
"Утром российский вертолет "качественно отработал" свои же позиции, уничтожив огромное количество личного состава и военной техники оккупационных войск в Малой Рогани", - сообщил Синегубов.
Он отметил, что именно эти вражеские подразделения постоянно обстреливали Харьков артиллерией и РСЗО.
"Надеемся, что это не последний случай "самоуничтожения" российских оккупантов", - добавил глава ОВА.
Потери РФ в войне против Украины
Напомним, ранее в России признали, что потери армии РФ на войне с Украиной составляют около десяти тысяч человек.
На сайте российского издания Комсомольская правда целые сутки была опубликована информация, что вторжение России в Украину стоило жизни как минимум 9861 российскому солдату, ещё 16153 - получили ранения. Издание ссылалось на источники в Министерстве обороны РФ.
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