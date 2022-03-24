"Качественно отработал": на Харьковщине вертолет РФ уничтожил свои позиции

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Российские оккупанты в Харьковской области потерпели очередное фиаско. ВКС нанесли удар по своим позициям.

О дружественном огне российских оккупантов рассказал глава Областной военной администрации Олег Синегубов.

"Утром российский вертолет "качественно отработал" свои же позиции, уничтожив огромное количество личного состава и военной техники оккупационных войск в Малой Рогани", - сообщил Синегубов.

Он отметил, что именно эти вражеские подразделения постоянно обстреливали Харьков артиллерией и РСЗО.

"Надеемся, что это не последний случай "самоуничтожения" российских оккупантов", - добавил глава ОВА.

Потери РФ в войне против Украины

Напомним, ранее в России признали, что потери армии РФ на войне с Украиной составляют около десяти тысяч человек.

На сайте российского издания Комсомольская правда целые сутки была опубликована информация, что вторжение России в Украину стоило жизни как минимум 9861 российскому солдату, ещё 16153 - получили ранения. Издание ссылалось на источники в Министерстве обороны РФ.

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