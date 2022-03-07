Мощные взрывы и море огня: под Киевом разгромили группировку оккупантов РФ

/ Facebook/Ю.Москаленко

Украинские защитники под Киевом уничтожили целую группировку российских оккупантов.

Об этом в Facebook сообщил волонтер Юрий Москаленко.

"Героический 4-й батальон 72 ОМБр им. Черных Запорожцев прямо под Киевом послал к гиве и мотороле целую группировку оккупантов..." - говорится в сообщении.

Судя по всему, удар ВСУ был нанесен по бандформированиям кадыровцев.

"ВСУ нанесли точечный удар по позициям кадыровцев в окрестностях Бородянки", - пишут СМИ.

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Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что из-за огромных потерь, которые понес враг, интенсивность боевых действий временно снизилась. При этом оккупанты пытаются сконцентрировать силы и средства для новой волны атак на Киев, Харьков, Чернигов и Николаев.

В Генштабе ВСУ рассказали, что по состоянию на 7 марта оккупанты потеряли около 11 тысяч солдат, 290 танков, 999 боевых бронированных машин, 117 артиллерийских систем, 26 самолетов, 68 вертолетов.