Мощный удар с большой дистанции: корабли РФ обстреляли берег Одесской области

Корабли РФ обстреляли украинский берег / Фото Reuters

Российские корабли в ночь на среду в Черном море совершили артиллерийский обстрел берега в Одесской области, попыток высадки десанта не было.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

По его словам, враг прощупывал возможности системы береговой охраны.

"Примерно час назад российские оккупанты, с кораблей, начали ракетный и артиллерийский обстрел украинского берега в Одесской области в районе села Тузлы. Выпустили огромное количество боеприпасов с большой дистанции. Оккупанты хотели прощупать нашу систему береговой обороны. Результата не достигли. Попыток высаживать десант не было", - добавил Геращенко.

Читайте такжеОккупантов заманили в ловушку: подробности уничтожения корабля ЧФ России

Ранее сообщалось о том, что территориальные воды Украины находятся в Черном море под контролем оккупантов.

Военно-морской флот России заблокировал выход для украинских судов.