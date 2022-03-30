Оккупанты обстреляли Марьинку фосфорными снарядами

Российские военные открыли огонь в сторону Марьинки. Во время обстрела применили фосфорные снаряды, сообщает Telegram-канал начальника Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко.

"Россияне снова использовали фосфорные снаряды - сегодня, в Марьинке. В городе обнаружили с десяток возгораний, их ликвидировали служащие ГСЧС", - пишет

Одновременно оккупанты обстреляли:

Георгиевку;

Новокалинове;

Очеретино.

В результате огня были повреждены дома.