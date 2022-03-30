Оккупанты обстреляли Марьинку фосфорными снарядами

Россияне снова использовали фосфорные снаряды - сегодня, в Марьинке.
Российские военные открыли огонь в сторону Марьинки. Во время обстрела применили фосфорные снаряды, сообщает Telegram-канал начальника Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко.
"Россияне снова использовали фосфорные снаряды - сегодня, в Марьинке. В городе обнаружили с десяток возгораний, их ликвидировали служащие ГСЧС", - пишет
Одновременно оккупанты обстреляли:
- Георгиевку;
- Новокалинове;
- Очеретино.
В результате огня были повреждены дома.
Автор: Катя Трохименко