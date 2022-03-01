Оккупанты РФ пошли на штурм Херсона: мэр пообещал - город выстоит

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Оккупанты РФ в ночь на 1 марта начали штурм Херсона. Наступление противника происходит со стороны аэропорта до Николаевского шоссе и кольца около хладокомбината.

"По информации очевидцев, враг наступает со стороны аэропорта к Николаевскому шоссе и кольца у хладокомбината", - говорится в сообщении Госспецсвязи.

В свою очередь мэр города Игорь Колыхаев говорит, что на въездах в Херсон вражеская армия установила блокпосты.

"Сложно сказать, как будет развиваться ситуация дальше. Но сейчас я в своём кабинете и координирую работу городских служб, чтобы утром вы проснулись в относительно спокойном городе. Мы все не спим много дней подряд, мы все устали, как и вы. Но это не повод делать необдуманные поступки", - подчеркнул он.

Колыхаев добавил, что Херсон выстоит, призвав граждан сохранять спокойствие и благоразумие - и не выходить на улицы во время действия "комендантского часа".

Напомним, на въезде к городу Херсон Вооруженные силы Украины разбили военную колонну российской армии, которая ранее стояла в Куйбышево. Ее сожгли. Украинские военные обещают продолжать бороться с врагом.